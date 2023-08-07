أمن الغربية يدفع بقوات الإنقاذ النهري لانتشال جثة شخص مجهول الهوية

دفعت الاجهزة الامنية بمديرية أمن الغربية اليوم بقوات الإنقاذ النهري للانتشال جثة شخص مجهول الهوية عثر عليها أهالي بمياة نهر النيل حال استقلالهم معدية النقل النهري بين مدينتي زفتي وميت غمر، كما تم إخطارًا النجدة و خصصت سيارة إسعاف لنقل الضحية إلي مشرحة مستشفي زفتي العام.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة زفتي يفيد بالعثور الأهالي علي جثة شخص مجهول الهوية طائفة بمياه نهر النيل، وذلك أثناء استقلالهم مركب النقل النهري الواصل بين مدينتي زفتي وميت غمر.

كما انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري الي محل الواقعة، وتم الدفع بسيارة إسعاف ونقله الي مشرحة المستشفي العام.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها.