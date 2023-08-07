اكتشاف ثوري لـ الصين في علاج مرض السكري.. تفاصيل

توصل باحثون من جامعة بكين الصينية، إلى هدف علاجي محتمل جديد للأدوية لتحسين فعالية علاج مرض السكري.

ويعتقد الباحثون من مركز العلوم الصحية بجامعة بكين، أن dipeptidyl peptidase 4 (DPP4) الميكروبي من ميكروبيوتا الأمعاء هو هدف علاجي مهم لإدارة مرض السكري من النوع 2.

ويمكن لـ DPP4 تحطيم الجلوكاجون لدى المضيف والمساهمة في الإضرار بتوازن الجلوكوز، كما هو موضح في الدراسة المشتركة التي أجراها مركز العلوم الصحية بجامعة بكين، والمستشفى الثالث بجامعة بكين، وكلية الكيمياء والهندسة الجزيئية بجامعة بكين.

وجد الباحثون أيضًا أن إثراء الببتيداز في جسم المضيف سيقلل بشكل كبير من الفعالية السريرية لـ Sitagliptin، وهو دواء شائع الاستخدام لعلاج مرض السكري ، لأن Sitagliptin لا يمكن أن يثبط نشاط DPP4 بشكل فعال.

والجهود جارية للبحث عن طرق لتثبيط نشاط إنزيم DPP4، والذي يحمل القدرة على تعزيز فعالية الأدوية الموجودة وحتى اكتشاف طرق علاج جديدة.

ووفقًا للدراسة، من المتوقع أن يكون لهذا الاكتشاف آثار مهمة في زيادة فهم الآلية المرضية لمرض السكري ولتعزيز فعالية العلاجات الدوائية ذات الصلة.