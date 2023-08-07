18 جنيها للكيلو.. صدمة عالمية وتراجع الأسعار محليا |ماذا يحدث بسوق الأرز

شهدت أسعار الأرز اليوم 7-8-2023 استقرارًا ملحوظًا بالسوق المحلي، حيث تراوح سعر كيلو الأرز السائب من 20 إلى 27 جنيهًا، فضلا عن تراجع أسعار الأرز المعبأ ما بين 30 إلى 35 جنيها - حسب الشركة المنتجة ونسبة الكسر.

أسعار الأرز اليوم

وكشفت مصادر في شعبة الأرز بغرفة الحبوب في اتحاد الصناعات المصرية، استمرار تراجع أسعار الأرز في السوق المصري نتيجة ارتفاع المعروض وتأثير حصاد محصول الأرز على مستوى السوق، حيث تراجع سعر طن الأرز خلال أغسطس الحالي؛ ليسجل سعر طن الأرز عريض الحبة مستوى 18 ألف جنيه كأقل سعر في السوق للجملة، وسعر الكيلو 18 جنيها.

وذكرت مصادر من شعبة الحبوب في اتحاد الصناعات المصرية أن أعلى سعر طن أرز في السوق بـ22 ألف جنيه مقارنة مع 24 ألف الشهر الماضي، وسجل سعر طن الأرز الشعير اليوم عريض الحبة يتراوح بين 14 ألفا و500 جنيه إلى مستوى 14 ألفا و700 جنيه ورفيع الحبة 13 ألفا و500 جنيه.

ويبدأ موسم حصاد الأرز في 15 أغسطس من كل عام في مصر، وتنتج مصر 4 ملايين طن أرز سنويا والاستهلاك المحلي 3.2 مليون طن.

وشهدت أسعار الأرز في مصر ارتفاعات قياسية خلال الأشهر الماضية حتى تخطى الكيلو 30 جنيها، تزامنا مع نقص كبير في المعروض بالسوق واختفاء بعض الأنواع المعبأة، قبل أن تعود الأسعار إلى التراجع خلال الشهرين الأخيرين.

أسباب تراجع الأسعار

وأكد رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أسباب تراجع أسعار الأرز نتيجة الخطوات التي اتخذتها وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية في استيراد الأرز من الخارج والتعاقد على شراء كميات أرز أبيض من الخارج لطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة.

كما تستمر الوزارة في استيراد الأرز لضرب أي محاولة للاحتكار من قبل بعض المغرضين، بجانب وصول كميات كبيرة من الأرز المستورد لصالح بعض شركات قطاع الخاص الوطنية الأمر الذى أدى إلى حدوث طفرة كبيرة في الأرز وينعكس بشكل إيجابي فى السعر النهائى لصالح المستهلك.

وقال مجدي الوليلي، عضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن الدولة ممثلة فى هيئة السلع التموينية وبعض شركات القطاع الخاص تستورد الأرز الهندي بإجمالى كميات تقدر بـ 300 ألف طن ليتم طرحها في المجمعات الاستهلاكية والشركة القابضة بسعر 20 جنيها للكيلو، مشيرا إلى أه أنه تم طرح كميات من الأرز الهندي بالأسواق بأسعار مناسبة.

وأضاف الوايلي في تصريحات لـ صدى البلد، أن الوزارة طرحت الأرز الهندي بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 20 جنيها في الأسواق؛ تخفيفا على المواطنين من خلال إتاحة سلعة الأرز الاستراتيجية بسعر مخفض عن الموجود في السلاسل التجارية الخاصة والسوق المحلية.

حظر تصدير الأرز

وعالميا، فرضت الحكومة الروسية منذ أيام، حظرا على تصدير الأرز وجريش الأرز حتى 31 ديسمبر 2023؛ وذلك بهدف الحفاظ على استقرار السوق المحلية، في تمديد جديد لإجراء تم اتخاذه لأول مرة قبل عام.

كما أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية عن وقف تصدير وإعادة تصدير الأرز بشكل مؤقت إلى خارج الدولة لمدة 4 أشهر اعتبارا من 28 يوليو لضمان الحفاظ على إمدادات كافية في السوق المحلية.

ومن الجدير بالذكر أنه كانت قد أعلنت الهند أكبر مصدر للأرز في العالم منع تصدير الأرز الأبيض باستثناء بسمتي "بمفعول فوري"، في قرار قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار العالمية للأرز.

وتمثل صادرات الهند من الأرز الأبيض، باستثناء بسمتي، حوالي ربع إجمالي صادراتها من الأرز، وصدرت البلاد العام الماضي 10.3 ملايين طن من الأرز الأبيض غير بسمتي.