عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

18 جنيها للكيلو.. صدمة عالمية وتراجع الأسعار محليا |ماذا يحدث بسوق الأرز

الأرز
الأرز

شهدت  أسعار الأرز اليوم 7-8-2023 استقرارًا ملحوظًا بالسوق المحلي، حيث تراوح سعر كيلو الأرز السائب من 20 إلى 27 جنيهًا، فضلا عن تراجع أسعار الأرز المعبأ ما بين 30 إلى 35 جنيها - حسب الشركة المنتجة ونسبة الكسر.

أسعار الأرز اليوم

وكشفت مصادر في شعبة الأرز بغرفة الحبوب في اتحاد الصناعات المصرية، استمرار تراجع أسعار الأرز في السوق المصري نتيجة ارتفاع المعروض وتأثير حصاد محصول الأرز على مستوى السوق، حيث تراجع سعر طن الأرز خلال أغسطس الحالي؛ ليسجل سعر طن الأرز عريض الحبة مستوى 18 ألف جنيه كأقل سعر في السوق للجملة، وسعر الكيلو 18 جنيها.

وذكرت مصادر من شعبة الحبوب في اتحاد الصناعات المصرية أن أعلى سعر طن أرز في السوق بـ22 ألف جنيه مقارنة مع 24 ألف الشهر الماضي، وسجل سعر طن الأرز الشعير اليوم عريض الحبة يتراوح بين 14 ألفا و500 جنيه إلى مستوى 14 ألفا و700 جنيه ورفيع الحبة 13 ألفا و500 جنيه.

ويبدأ موسم حصاد الأرز في 15 أغسطس من كل عام في مصر، وتنتج مصر 4 ملايين طن أرز سنويا والاستهلاك المحلي 3.2 مليون طن.

وشهدت أسعار الأرز في مصر ارتفاعات قياسية خلال الأشهر الماضية حتى تخطى الكيلو 30 جنيها، تزامنا مع نقص كبير في المعروض بالسوق واختفاء بعض الأنواع المعبأة، قبل أن تعود الأسعار إلى التراجع خلال الشهرين الأخيرين.

أسباب تراجع الأسعار

وأكد رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أسباب تراجع أسعار الأرز نتيجة الخطوات التي اتخذتها وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية في استيراد الأرز من الخارج والتعاقد على شراء كميات أرز أبيض  من الخارج  لطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة.

كما تستمر الوزارة في استيراد الأرز لضرب أي محاولة للاحتكار من قبل بعض المغرضين، بجانب وصول كميات كبيرة من الأرز المستورد لصالح بعض شركات قطاع الخاص الوطنية الأمر الذى أدى إلى حدوث طفرة كبيرة في الأرز وينعكس بشكل إيجابي فى السعر النهائى لصالح المستهلك.

وقال مجدي الوليلي، عضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن الدولة ممثلة فى هيئة السلع التموينية وبعض شركات القطاع الخاص تستورد الأرز الهندي بإجمالى كميات تقدر بـ 300 ألف طن ليتم طرحها في المجمعات الاستهلاكية والشركة القابضة بسعر 20 جنيها للكيلو، مشيرا إلى أه أنه تم طرح كميات من الأرز الهندي بالأسواق بأسعار مناسبة.

وأضاف الوايلي في تصريحات لـ صدى البلد، أن الوزارة طرحت الأرز الهندي بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 20 جنيها في الأسواق؛ تخفيفا على المواطنين من خلال إتاحة سلعة الأرز الاستراتيجية بسعر مخفض عن الموجود في السلاسل التجارية الخاصة والسوق المحلية.

حظر تصدير الأرز

وعالميا، فرضت الحكومة الروسية منذ أيام، حظرا على تصدير الأرز وجريش الأرز حتى 31 ديسمبر 2023؛ وذلك بهدف الحفاظ على استقرار السوق المحلية، في تمديد جديد لإجراء تم اتخاذه لأول مرة قبل عام.

كما أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية عن وقف تصدير وإعادة تصدير الأرز بشكل مؤقت إلى خارج الدولة لمدة 4 أشهر اعتبارا من  28 يوليو لضمان الحفاظ على إمدادات كافية في السوق المحلية.

ومن الجدير بالذكر أنه كانت قد أعلنت الهند أكبر مصدر للأرز في العالم منع تصدير الأرز الأبيض باستثناء بسمتي "بمفعول فوري"، في قرار قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار العالمية للأرز.

وتمثل صادرات الهند من الأرز الأبيض، باستثناء بسمتي، حوالي ربع إجمالي صادراتها من الأرز، وصدرت البلاد العام الماضي 10.3 ملايين طن من الأرز الأبيض غير بسمتي.

الأرز أسعار الأرز أسعار الأرز اليوم شعبة الأرز أسعار طن الأرز انخفاض سعر الأرز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ادخل يده تحت هدومي وأمسك صدري.. ضحية سائق اند درايف: استسلمت

كأنه مسلسل.. عملت في منزل مليونير كخادمة واكتشفت المفأجاة الصادمة

سليمان وهدان يكشف كواليس عودته لمجلس الزمالك فى اجتماع مع مرتضى منصور

أنت اللي كلمتني عشان الصلح.. محامي كهربا يفتح النار على مرتضى منصور ً

أمطار رعدية وعواصف بـ5 محافظات.. الأرصاد تعلن مفاجأة سارة لعشاق الشتاء

مفاجأة غير محسوبة | الزمالك يصدم جمهور الأهلي بتجديد عقد هذا اللاعب

عرض مستمر .. تعليق مثير من شوبير على إعطاء كهربا مهلة شهرين

الشيبي يدلي بأقواله للنائب العام في شكواه ضد الشحات.. واستدعاء لاعب الأهلي

موضوعات متعلقة

الفلاحين: وزارة البيئة حولت أزمة قش الأرز من محنة إلى منحة

فاو: مؤشر أسعار الأرز العالمي قرب أعلى مستوى خلال 12 عاما في يوليو

ماذا يحدث بسوق الأرز.. قفزة كبيرة في سعر الطن| اعرف الكيلو بكام

نائب رئيس شعبة الأرز يكشف مفاجأة بشأن الأسعار.. فيديو

ترشيحاتنا

قبل افتتاحه بساعات.. الصور الأولى من مسجد السيدة نفيسة بعد تجديده

وجدت معارضة من الرجال.. أول سيدة بمدينة شبين الكوم تعمل مأذونة.. تفاصيل

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 8 أغسطس 2023 صحيا ومهنيا وعاطفيا

أول رد من الشيخ صاحب واقعة "التنقيط" بالدقهلية.. ونقيب القراء: أمر سخيف

أخبار الحوادث.. القبض على أحد المتهمين بسرقة شقة سفير ليبي.. مسجون قسم دار السلام توفى بسبب توقف عضلة القلب

كان يعلم برحيل سيد عبدالحفيظ| تعليق شبانة على شخصية كولر مع الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ديون مقابل رعاية صحية خاصة.. أزمة تضع البريطانين في ورطة

كيف تحافظ علي عظامك بعد سن الاربعين ؟

بيعكنن مزاجهم .. ابراج يكرهون حر الصيف ويؤثر علي حالتهم النفسية

كأنه مسلسل.. عملت في منزل مليونير كخادمة واكتشفت المفأجاة الصادمة

فيديو

كتير مهضوم.. داليدا خليل تكشف حقيقة ارتباطها بـ عمرو دياب

لماذا غيرت موقفها.. الصلح بين سميرة عبد العزيز ومحمد رمضان

مرتضى منصور يشكر سيد عبد الحفيظ ويوجه رسالة لـ شيكا وحازم إمام

هل يترك ليفربول؟.. عرض خيالي من اتحاد جدة لـ محمد صلاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

اﻟﻤﺰﻳﺪ