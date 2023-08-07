بيت العائلة بألمانيا: تكلفة فاتورة استقرار مصر كانت مرتفعة جدًا

قال علاء ثابت، رئيس بيت العائلة المصري في ألمانيا، إن هناك 9 ضباط شرطة يُعالجون في برلين بسبب الأعمال الإرهابية في مصر السنوات الأخيرة ، موجهًا حديثة للشعب المصري قائلاً: "هو انتوا نيستوا الشهداء والمصابين الذي ضحوا من اجل هذا الوطن".



وتابع "ثابت"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الإثنين، أن تكلفة فاتورة استقرار مصر كانت مرتفعة جدًا، وهناك شهداء ومصابين دفعوا ثمن استقرار مصر في الوقت الحالي.

ولفت إلى أن مشكلة انقطاع الكهرباء في مصر مسؤولية الحكومة، ولكن لا توجد حكومة في العالم ليس لديها أخطاء، مشيرًا إلى أن المستشارة الالمانية السابقة أنجيلا ميركل قام بالاعتذار للشعب الالماني بسبب اعطاء الشعب الالماني 4 لقاحات في أزمة كورونا ، معقبًا: "ميركل دمرت الشعب الألماني"

وأشار إلى أن أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية تؤثر على الدول العظمى، مضيفًا أن أسعار السلع والغاز في المانيا مرتفعة للغاية، متابعًا: "كنا بندفع 100 يورو مقابل الغاز في المانيا، دلوقتي بندفع 300 يورو"

وشدد على ضرورة الوقوف بجانب الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن إنشاء مدينة العلمين هامة للغاية، وهي عبارة عن مدينة سياحة لجذب السياحة ، معقبًا: "عايزين نعمل 15 مدينة سياحية مثل العلمين".