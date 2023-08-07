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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بعد انتقاله إلى أهلي جدة.. البرازيلي فيرمينو على رحلة خاصة لمصر للطيران|شاهد

روبرتو فيرمينو على
روبرتو فيرمينو على مصر للطيران

سيرت مصر للطيران، رحلة خاصة مباشرة من مطار ساليزبورج بالنمسا إلى مطار جدة بالمملكة العربية السعودية لنقل بعثة فريق أهلي جدة السعودي لكرة القدم  عقب ختام معسكر تحضيري استعدادا للموسم الجديد.

وحرص نجوم فريق أهلي جدة على التقاط صور تذكارية على متن طائرة مصر للطيران ومن بينهم نجم البرازيل ولاعب ليفربول السابق روبرتو فيرمينو والذي انتقل مؤخرا إلى صفوف نادي أهلي جدة السعودي.

وحققت مصر للطيران زيادة فى أعداد الركاب خلال شهر يونيو2023 بلغت 12%  زيادة عن معدلاتها فى نفس الفترة من العام الماضى، وزيادة فى نسبة الامتلاء على الطائرات بلغت 77% وزيادة فى عدد الرحلات الجوية بلغت 9 %  بالاضافة الى زيادة  السعة المقعدية المعروضة على رحلاتها بنسبة 24 %  مقارنه  من الشهر ذاته العام الماضي.

وضعت مصر للطيران، خطة شاملة لتطوير منظومة التشغيل والتحول الالكتروني في جميع الخدمات بالكامل وكذلك تطوير الاستراحات والخدمات والأنظمة المقدمة لعملاء شركة مصر للطيران  الأمر الذي يعكس ما تقدمه الشركة الوطنية من خدمات متميزة واستثنائية لركابها لتحقيق مستويات جديدة تؤهلها للمنافسة في أسواق الطيران العالمية ويعزز من عائداتها وأرباحها التشغيلية.

روبرتو فيرمينو


 

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