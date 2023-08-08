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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مساء اليوم.. انتشار رائحة غاز بمنطقة المهندسين بسبب الصيانة| تفاصيل

رائحة الغاز
رائحة الغاز

كشفت وزارة البترول والثروة المعدنية، عبر الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس"، عن أن منطقة المهندسين ستشهد انتشارا لرائحة الغاز الطبيعي خلال الساعات الأخيرة من اليوم.

وتقوم الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس" بتنفيذ أعمال صيانة طارئة لخطوط الغاز  بشارع الرشيد بالمهندسين، وذلك اليوم الثلاثاء، الموافق 8 أغسطس 2023، بدءا من الساعة الحادية عشر مساء.

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وحذرت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس"، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، المواطنين من انتشار لرائحة الغاز مساء ذلك اليوم.  

قطع الغاز عن المنطقة؟ 

وأهابت الشركة، بالعملاء، عدم الانزعاج عند الشعور بوجود رائحة الغاز، مؤكدة أن هذه الأعمال ستتم بأعلى معايير الجودة والسلامة؛ لضمان أمان العملاء وبناء عليه فقد وجب التنويه؛ لطمأنة العملاء، وأنه لن يتم قطع الغاز عن العملاء.

وأكدت الشركة أنه في حالة وجود أي استفسار، يرجى الاتصال بالطوارئ من خلال التليفون الأرضي، وعلى مدار الـ24 ساعة على الرقم المختصر129.

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