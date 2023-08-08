ماهر فرغلي: شكري مصطفى أنشأ معسكرا للتدريب على العنف في ملوي

قال ماهر فرغلي، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، إن شكري مصطفى هو صاحب الجملة التي قالها للضابط "أنت كافر وعبدالناصر اللي باعتك كافر"، وليس طه السماوي من قال هذه الجملة، لافتًا إلى أن شكري مصطفى وطه السماوي مع بعض دائمًا وكان سرهما مع بعض.

وأضاف ماهر فرغلي خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أنه عندما خرج شكري مصطفى من السجن، ذهب عند أخته، وابن أخته، وعاش معهما من جديد، لكن كان يتم استدعاءه خلال هذه الفترة أمنيًا، حيث كان يستدعيه الضابط كل أسبوع، مما تسبب في شعوره بالضيق من هذه المسألة، ومن ثم فر إلى أسيوط برفقة ابن أخته، وبدأ في تشكيل الجماعة، بالإضافة إلى أنه عمل معسكر في ملوي في قرية الروضة و كان يتم التدريب فيها على العنف.