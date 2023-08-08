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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مجدي شاكر يكشف تفاصيل زيارة دونجا لمصر

مجدي شاكر كبير الأثريين
مجدي شاكر كبير الأثريين

كشف الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، تفاصيل زيارة دونجا نجم منتخب البرازيل السابق لمصر مؤخرا.

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وقال مجدي شاكر، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتلفزيون المصري، مساء الإثنين، إن الصحف البرازيلية تلقي الضوء على زيارة دونجا نجم منتخب البرازيل السابق لمصر.
وأضاف الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، أن هذه الزيارة لها فوائد هامة على قطاع السياحة المصري، متابعا أن دونجا أحد أساطير الكرة البرازيلية، والمدير الفني السابق لمنتخب البرازيل، اهتم بزيارة المعالم الأثرية والسياحية فى شرق وغرب محافظة الأقصر.

وتابع الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، أن استمتع "دونجا" برفقة أسرته برحلة سياحية للمعابد المصرية القديمة والمقابر الفرعونية فى وادى الملوك، وسط أجواء من البهجة والفرحة خلال الاستمتاع بعاصمة السياحة العالمية.

مجدي شاكر كبير الأثريين دونجا البرازيل اخبار التوك شو

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