أنهى حياة مراته وأولاده الخمسة.. كارثة في الهرم

شهدت منطقة الهرم جريمة مروعة أنهى خلالها عامل حياة زوجته وشرع في قتل أبنائه الخمسة ما أدى لمقتل أحدهم بينما يصارع الباقين الموت.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من شرطة النجدة بوقوع جريمة ووجود قتلى ومصابين، فور اخطار اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وجه بسرعة الانتقال لفحص البلاغ.

كشفت التحريات باشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الادارة العامة للمباحث ان رجلا بمنطقة كفر غطاطي في الهرم حدثت بينه وبين زوجته خلافات فأنهى حياتها بعدما نحر عنقها ثم توجه لإنهاء حياة أبنائه الخمسة وحاول نحرهم جميعا ما ادى لمقتل احدهم واصيب الاربعة الباقين بجروح ذبحية بالرقبة وتم نقلهم إلى المستشفى في حالة خطرة.

انتشرت قوات الأمن في مسرح الجريمة وتجري عمليات الفحص والتحري حاليا حول دوافع الجريمة.