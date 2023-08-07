القبض على أحد المتهمين بسرقة شقة سفير ليبي سابق في الجيزة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، القبض على أحد المتهمين فى واقعة سرقة شقة سفير سابق لجمهورية ليبيا بأحد الدول الأوروبية والكائنة بمنطقة الدقى في الجيزة.

القبض على أحد المتهمين بسرقة شقة سفير ليبي

كانت الأجهزة الأمنية في الجيزة، تلقت إخطارا من قسم شرطة الدقي، تضمن ورود بلاغا من أنبيه.م.و سفير سابق لجمهورية ليبيا بأحد الدول الأوروبية أفاد فيه تعرض شقته بمنطقة الدقي في الجيزة للسرقة، وعلى الفور وجه اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بسرعة إتخاذ الإجراءات القانونية.

وجاء فى المحضر الذي حرره المجنى عليه أمام أجهزة أمن الجيزة، أنه فوجئ بسرقة جميع محتويات شقته "الدوبليكس" والمملوكة له والكائنة بـ 22 شارع مصدق بالدقى بالطابق الحادي عشر والثاني عشر، وفور توجهه للشقة فوجئ بخلوها من كافة المنقولات والمتعلقات الشخصية المملوكة له ولأسرته، واتهم كلًا من "توفيق.ع" رئيس اتحاد ملاك و"محمود.ف" محام، بالتورط فى الواقعة.

انتقل فريق من أجهزة أمن الجيزة، إلى مقر الواقعة، لإجراء معاينة للمكان، وتم الاستماع لأقوال المجنى عليه وعدد من شهود العيان حول الواقعة، وجاري استكمال التحريات، والعرض على النيابة لمباشرة التحقيق، وتم تحرير محضر بالواقعة قيد برقم 9885 سنة 2023 جنح الدقي وأحيل للنيابة العامة في الجيزة لمباشرة التحقيقات.