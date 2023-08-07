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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

دفن جثمان مشرف دهسه لودر في الجيزة

جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية

صرحت النيابة العامة في الجيزة، بدفن جثمان شخص لقى مصرعه دهسا أسفل لودر بمنطقة الشيخ زايد، وذلك عقب صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص به.

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لودر يدهس شخصا في الجيزة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، تضمن ورود بلاغا من عمليات النجدة بوجود مصادمة ومتوفى بدائرة القسم، على الفور أمر اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال والفحص.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أنه أثناء قيام سائق لودر 20 سنة تابع لشركة مقاولات وأثناء رجوعه إلى الخلف باللودر قيادته قام بدهس مشرف بالشركة 42 سنة دون قصد، وبسؤال الشهود أيدوا ماجاء بالفحص ولا يتهموا أحدا بشيء.

جرى التحفظ على اللودر وقائده، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة دون قصد، تم نقل الجثمان إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية للنيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.

الجيزة مديرية امن الجيزة أخبار الحوادث الشيخ زايد لودر

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