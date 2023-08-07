اسفكسيا الغرق.. دفن جثمان عامل لقى مصرعه في منشأة القناطر

صرحت النيابة العامة في الجيزة، بدفن جثمان عامل لقى مصرعه غرقا في مياه النيل بمنطقة منشأة القناطر، وذلك عقب صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص به.

مصرع عامل غرقا في النيل بمنشأة القناطر

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا أفاد بمصرع شخص غرقا في مياه النيل في منشأة القناطر، وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال والفحص.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأمنية التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن المتوفي قام بالنزول لى المياه للاستحمام ونتيجة لانه لا يجيد السباحة غرق في المياه.

تحرر المحضر اللازم وتم انتشال الجثة بمعرفة الإنقاذ النهري، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة في الجيزة.