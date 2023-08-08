عاجل.. المجلس العسكري في النيجر يجري تعديلات على مستوى قادة الجيش والحكومة

أجرى المجلس العسكري في النيجر، عدة تعديلات على مستوى قادة الجيش والحكومة في نيامي، في الوقت الذي يعلنون فيه حالة التأهب العسكري وغلق المجال الجوي للبلاد تحسبا لأي هجمات عسكرية خارجية بعد انتهاء المهلة التي حددها تكتل دول غرب افريقيا إيكواس؛ لإنهاء حالة الانقلاب في البلاد.

وكشفت مصادر عسكرية في نيامي، عن أن قادة الانقلاب اعلنوا في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، تعيين لمين زيني رئيسا للوزراء، وتعيين قائدا جديدا للحرس الرئاسي، كما أجروا تغييرات في منصب المفتش العام للجيش ورئيس الأركان الخاصة للرئيس.

وقال مصدر عسكري لشبكة CNN إن القوات المسلحة في النيجر تقدم تعزيزات إلى العاصمة للتحضير لتدخل عسكري محتمل ، بعد ساعات فقط من رفض المجلس العسكري الذي يدير البلاد الالتزام بالموعد النهائي للكتلة الإقليمية المؤثرة للتخلي عن السلطة.

ووصلت قافلة من نحو 40 شاحنة بيك-أب عند حلول الليل مساء الأحد وجلبت القوات من أجزاء أخرى من البلاد لطمأنة الجمهور المتوتر والاستعداد للمعركة المحتملة.

وتشهد النيجر حالة من الفوضى السياسية منذ أواخر الشهر الماضي عندما أطيح بالرئيس محمد بازوم في انقلاب قام به الحرس الرئاسي. استجابت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) بعد أيام بسن عقوبات وإصدار إنذار نهائي للمجلس العسكري الحاكم: استقال في غضون أسبوع أو مواجهة تدخل عسكري محتمل.