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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بلاها نادية خد سوسو.. ظهور نادر لحفيدة إجلال زكي |شاهد

إجلال زكي وحفيدتها
إجلال زكي وحفيدتها حبيبة الخطيب

تحتفل اليوم الثلاثاء 8 أغسطس، الفنانة المعتزلة إجلال زكي، بعيد ميلادها الـ 72، إذ ولدت بمثل هذا اليوم عام 1951، وقدمت العديد من الأعمال الفنية بعدما بدأت مشوارها من خلال برامج الأطفال. 

ولدى إجلال زكي ، ابنة تُدعى «شيرين» من زوجها الأخير الكاتب نادر أبو الفتوح، ولدى شيرين أبو الفتوح، ابنتان، الكبرى تُدعى «حبيبة»، والصغرى تُدعى «مريم»، ويحملان شبها من جدتهما الفنانة القديرة المختفية لفترة عن الوسط الفني. 

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وظهرت حبيبة الخطيب -حفيدة إجلال زكي- عبر حسابها الخاص على تطبيق انستجرام، بعدما أصبحت شابة تبلغ من العمر 22 عاما، حيث تقيم في إنجلترا لدراستها هناك. 

 

إجلال زكي وعائلتها

وفي بداية العام الماضي، ظهرت أسرة الفنانة إجلال زكي ، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في أول ظهور لهم، فلم يظهر أي منهم عبر أي وسيلة إعلامية أو صحفية. 

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ظهور نادر لـ إجلال زكي 

ظهرت الفنانة إجلال زكي ، في صورة تداولها أحد أقاربها عبر موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، بعد سنوات طويلة من الغياب عن الظهور للفنانة التي لمع بريقها خلال حقبة الثمانينات، لاسيما بعد دورها اللافت والأشهر في مسيرتها الفنية بمسرحية «سك على بناتك».

إجلال زكي

مسيرة إجلال زكي

ورغم قلة أعمالها، واختفائها عن الوسط الفني لفترة طويلة، إلا أن الجمهور لا ينسى الفنانة إجلال زكي، أو "نادية"، بطلة مسرحية «سُك على بناتك»، والتي قال فيها نجم المسرحية فؤاد المهندس، جملته الشهيرة: «الأدب نادية.. هو فيه زي نادية!!»، ثم حول رأيه فيما بعد قائلًا: «بلاها نادية.. خد سوسو».

وقبل سنوات قليلة ، تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للفنان إجلال زكي ، بعدما اختفت عن الأضواء لسنوات عدة، فتبدلت ملامحها بشكل كبير عما كانت عليه، في فترات الشباب والجمال والوجه المُشرق.

 

حول إجلال زكي 

  • حصلت إجلال زكي على ليسانس آداب عام 1973.
  • بدأت إجلال زكي مشوارها في برامج الأطفال مع «ماما سميحة» ثم عملت كمذيعة في الإذاعة.
  • كان مسلسل «البوسطجي» أول أعمال إجلال زكي في الدراما.
  • وأدت دور زوجة طه حسين الفرنسية صوتيًا في فيلم قاهر الظلام.
  • تزوجت إجلال زكي 3 مرات، هم على التوالي: (الممثل محمد خيري، ثم المخرج اللبناني يوسف شرف الدين، ثم الكاتب نادر أبو الفتوح».

حبيبة الخطيب حفيدة إجلال زكي
حبيبة الخطيب حفيدة إجلال زكي
حبيبة الخطيب حفيدة إجلال زكي
حبيبة الخطيب حفيدة إجلال زكي
حبيبة الخطيب حفيدة إجلال زكي
حبيبة الخطيب حفيدة إجلال زكي
حبيبة الخطيب حفيدة إجلال زكي
حبيبة الخطيب حفيدة إجلال زكي
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