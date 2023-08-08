حقيقة اعتزال شيكابالا| حرض اللاعبين على التمرد وأزمة جديدة داخل الزمالك.. تفاصيل

تصدر لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا، تريند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، بعد تردد اقاويل بعدم التجديد له بنادي الزمالك ومن خلال هذا الموضوع نكشف لكم تفاصيل الأزمة.

شيكابلا

حقيقة استبعاد شيكابالا من الزمالك

ردت قناة نادي الزمالك على الأنباء التي تتردد عن فسخ العقد مع محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ورحيله نهائيا عن صفوف النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد برامج القناة، أن عقد محمود عبدالرازق شيكابالا مستمر مع نادي الزمالك حتي نهاية عام 2024، وهناك توصية من جانب أوسوريو المدير الفني للفريق باستمراره مع النادي خلال الموسم المقبل.

اعتزال شيكابالا

وقال أحد مقدمي برامج قناة الزمالك، أن قرار اعتزال شيكابالا هو قراره الشخصي ولن يتدخل النادي فيه نهائيا، لكن لا يوجد قرار من جانب مجلس إدارة النادي بفسخ العقد بصورة نهائية.

رئيس نادي الزمالك يهاجم شيكابالا

ومن جانب اخر، هاجم رئيس نادي الزمالك شيكابالا بسبب تحريض اللاعبين على مطالبتهم بمستحقاتهم المالية.

وأضاف رئيس النادي في تصريحات تليفزيونية على قناة الزمالك: "حمزة المثلوثي وسيف الجزيري ليسوا من أبناء النادي ورفضوا كلام شيكابالا".

وقال رئيس النادي:" شيكابالا كذب علينا وقال إن إبني مريض، ولم يحضر وقام بتحريض اللاعبين، ولم يحضر اجتماع الإدارة مع اللاعبين، وحضورك زي عدمه وعندنا 100 كابتن غيرك".

شيكابلا

وأضاف رئيس النادي:" روح لممدوح عباس وقوله يرفع الحجز عن أرصدة النادي، ممدوح اللي الفريق راح له قبل كده وكل لاعب خد 100 ألف وأنت يا شيكابالا خدت 300 ألف جنيه ".

وتابع رئيس نادي الزمالك قائلا:" اللي بيحب النادي لا يتمرد وأحنا بنجمع فلوس غرامتك كي نسددها لسبورتنج لشبونة في الوقت الذي حرضت أنت فيه اللاعبين لعدم خوض التدريب".

وقال رئيس نادي الزمالك :" مش هنفرض عليك تعتزل وكفاية لبستنا غرامتك، والمدير الفني هو صاحب قرار الاعتماد عليك من عدمه".

واختتم رئيس نادي الزمالك قائلا :" أحمد زيزو وأحمد فتوح لم يتقاضيا مستحقاتهما وجميع اللاعبين يتحملون ظروف النادي في الفترة الحالية".