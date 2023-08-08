ظهور مرعب لزعيم كوريا الشمالية في جولة بـ منشآت الأسلحة السرية

أجرى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، جولة في مصانع الأسلحة، لتفقد مصانع المدفعية، وإطلاق النار من رشاش تم إصداره حديثًا، ويبدو أنه يقدم لمحة نادرة عن منشآت الأسلحة السرية التابعة للدولة.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية KCNA ، التي نشرت الصور، يوم السبت، إن الصور أظهرت كيم وهو يقوم بجولة في مصنع إنتاج لـ 'مجمع مدفعي من العيار الكبير' ويعطي 'التوجيه في الموقع' للعاملين في منشأة لـ 'صواريخ كروز الاستراتيجية و طائرات هجومية بدون طيار '.

وقالت أيضا: إن كيم أعطى 'توجيهات مهمة' فيما يتعلق 'ببناء القدرات للإنتاج المتسلسل للذخيرة الجديدة'.

وقالت الوكالة إن الزيارات تمت أيام الخميس والجمعة والسبت.

ويأتي نشر الصور وسط فترة من التوترات المتصاعدة في شبه الجزيرة الكورية ويبدو أنها أحدث استعراض للقوة من قبل بيونغ يانغ.

في يوليو ، أقامت كوريا الشمالية عرضًا عسكريًا كبيرًا يضم نموذجين من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات (ICBM) كجزء من احتفالاتها بهدنة الحرب الكورية ، والمعروفة باسم يوم النصر من قبل بيونغ يانغ ، على الرغم من أن الصراع الشاق انتهى إلى طريق مسدود وانقسام شبه الجزيرة.

صواريخ Hwasong-18 - أحدث صواريخ بيونغ يانغ التي تعمل بالوقود الصلب ، والتي يعتقد العديد من المحللين أن لديها مدى لاستهداف كل البر الرئيسي للولايات المتحدة - تم نقلها إلى ساحة كيم إيل سونج في العاصمة تليها Hwasong-17 ، وهي صواريخ باليستية عابرة للقارات تعمل بالوقود السائل.

أعلن وزير الدفاع الكوري الشمالي كانج سون نام، أن العرض كان 'مجدا كبيرا' للقوات المسلحة في البلاد و 'احتفالا كبيرا' لجميع أفراد شعبها.

وفي استعراض آخر للقوة في ذلك الشهر، أطلقت بيونج يانج صاروخين باليستيين قصيري المدى، سقطا في البحر بين شبه الجزيرة الكورية واليابان.