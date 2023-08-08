عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ظهور مرعب لزعيم كوريا الشمالية في جولة بـ منشآت الأسلحة السرية

كيم يونج اون
كيم يونج اون

أجرى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، جولة في مصانع الأسلحة، لتفقد مصانع المدفعية، وإطلاق النار من رشاش تم إصداره حديثًا، ويبدو أنه يقدم لمحة نادرة عن منشآت الأسلحة السرية التابعة للدولة.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية KCNA ، التي نشرت الصور، يوم السبت، إن الصور أظهرت كيم وهو يقوم بجولة في مصنع إنتاج لـ 'مجمع مدفعي من العيار الكبير' ويعطي 'التوجيه في الموقع' للعاملين في منشأة لـ 'صواريخ كروز الاستراتيجية و طائرات هجومية بدون طيار '.

وقالت أيضا: إن كيم أعطى 'توجيهات مهمة' فيما يتعلق 'ببناء القدرات للإنتاج المتسلسل للذخيرة الجديدة'.

وقالت الوكالة إن الزيارات تمت أيام الخميس والجمعة والسبت.

ويأتي نشر الصور وسط فترة من التوترات المتصاعدة في شبه الجزيرة الكورية ويبدو أنها أحدث استعراض للقوة من قبل بيونغ يانغ.

في يوليو ، أقامت كوريا الشمالية عرضًا عسكريًا كبيرًا يضم نموذجين من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات (ICBM) كجزء من احتفالاتها بهدنة الحرب الكورية ، والمعروفة باسم يوم النصر من قبل بيونغ يانغ ، على الرغم من أن الصراع الشاق انتهى إلى طريق مسدود وانقسام شبه الجزيرة.

صواريخ Hwasong-18 - أحدث صواريخ بيونغ يانغ التي تعمل بالوقود الصلب ، والتي يعتقد العديد من المحللين أن لديها مدى لاستهداف كل البر الرئيسي للولايات المتحدة - تم نقلها إلى ساحة كيم إيل سونج في العاصمة تليها Hwasong-17 ، وهي صواريخ باليستية عابرة للقارات تعمل بالوقود السائل.

أعلن وزير الدفاع الكوري الشمالي كانج سون نام، أن العرض كان 'مجدا كبيرا' للقوات المسلحة في البلاد و 'احتفالا كبيرا' لجميع أفراد شعبها.

وفي استعراض آخر للقوة في ذلك الشهر، أطلقت بيونج يانج صاروخين باليستيين قصيري المدى، سقطا في البحر بين شبه الجزيرة الكورية واليابان.

الحرب الكورية الزعيم الكوري الشمالي الصواريخ الباليستية بيونغ يانغ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ادخل يده تحت هدومي وأمسك صدري.. ضحية سائق اند درايف: استسلمت

18 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الساعات المقبلة

بعد قرار الفيفا.. خبير لوائح يكشف مفاجأة مثيرة حول عقوبة كهربا

سيبت الزمالك بسببك.. مرتضى منصور يفتح النار على شيكابالا| تفاصيل

أسرة المتهم بضرب وسحل فتاة المرج تعرض الصلح.. والمجني عليها ترد| تفاصيل مثيرة

أنهى حياة مراته وأولاده الخمسة.. كارثة في الهرم

بعد تكريم السيسي لـ سلطانهم.. من هم البهرة وكم عددهم في مصر؟

عرض مستمر .. تعليق مثير من شوبير على إعطاء كهربا مهلة شهرين

موضوعات متعلقة

بقيمة 1.22 مليار دولار.. نيوزيلندا تطلق صندوق البنية التحتية للمناخ

محاولة اغتيال رئيس أوكرانيا .. كيف رد البيت الأبيض ؟

بلينكن وكوليبا يبحثان مخرجات محادثات جدة بشأن السلام في أوكرانيا

الولايات المتحدة: نصر على محاسبة روسيا لاجتياحها جورجيا واحتلال أراضيها

بلغت 30 مليار دولار.. أرامكو السعودية تكشف عن أرباحها

أمه بلغت عنه.. القبض على ابن عم مطلق النار في تكساس بتهمة التخطيط

وكيلة الخارجية الأمريكية تكشف عن كواليس لقائها بقادة الانقلاب في النيجر

عاجل.. المجلس العسكري في النيجر يجري تعديلات على مستوى قادة الجيش والحكومة

ترشيحاتنا

بدء الاطلاع على أوراق طلاب تظلمات الثانوية العامة 2023 في هذه الأماكن

لحظة وصول الرئيس السيسي مسجد السيدة نفيسة بعد أعمال التطوير والترميم.. فيديو

كل كلامه كذب.. عروس البحيرة تنفي ادعاءات زوجها بأنها ولد| القصة كاملة

بينهم سياسي.. قتلى في انفجار عنيف جنوب غرب باكستان

الرئيس السيسي يتفقد مسجد السيدة نفسية رضي الله عنها بعد أعمال التطوير والترميم

أمطار رعدية ورياح نشطة.. تحذير من الأرصاد السعودية بشأن طقس اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشرى سارة للمصريين| تراجع ملحوظ في الذهب.. وهذه أسعار السبائك

بلاها نادية خد سوسو.. ظهور نادر لحفيدة إجلال زكي |شاهد

كيف تحافظ علي عظامك بعد سن الاربعين ؟

ديون مقابل رعاية صحية خاصة.. أزمة تضع البريطانيين في ورطة

فيديو

كتير مهضوم.. داليدا خليل تكشف حقيقة ارتباطها بـ عمرو دياب

لماذا غيرت موقفها.. الصلح بين سميرة عبد العزيز ومحمد رمضان

مرتضى منصور يشكر سيد عبد الحفيظ ويوجه رسالة لـ شيكا وحازم إمام

هل يترك ليفربول؟.. عرض خيالي من اتحاد جدة لـ محمد صلاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

اﻟﻤﺰﻳﺪ