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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إلغاء مئات الرحلات الجوية وانقطاع الكهرباء بسبب عواصف مدمرة في «جورجيا» الأمريكية

صدى البلد

ألغيت أكثر من 500 رحلة جوية من مطار هارتسفيلد الدولي في أتلانتا الأمريكية، فيما انقطعت الكهرباء عن مناطق عديدة في المدينة، وذلك بعد تعرض ولاية جورجيا لعدة عواصف رعدية.

ورفعت سلطات الولاية، وفقا لقناة "الحرة" الفضائية، الأمريكية، اليوم الثلاثاء، حالة الطوارئ إلى الدرجة الثالثة، منذ منتصف ليلة أمس بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة. 

وذكرت مصادر إعلامية أمريكية، أن شخصين على الأقل لقيا مصرعهما ، وألغيت مئات الرحلات الجوية الأمريكية أو تأخرت، بينما انقطعت الكهرباء عن أكثر من 1.1 مليون منزل وشركة تجارية، مع تحرك العواصف الشديدة، بما في ذلك البَرَد والبرق، عبر شرق الولايات المتحدة.

وبلغت سرعة الرياح 80 ميلا في الساعة، ما أدى إلى أضرار في الممتلكات وقطع الطرق وسقوط الأشجار.

وكانت الأرصاد الجوية الأمريكية قد حذرت في وقت مبكر، من أن العواصف ستكون خطيرة، وقد تؤدي إلى وقوع وفيات وتدمير الممتلكات.

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