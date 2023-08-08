نشرة المرأة| أعشاب تخفض الضغط وفوائد مذهلة للبطاطا الحلوة وطرق عمل رولات البيتزا والزلابية

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض لكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

البطاطا الصفراء توفر العديد من الفوائد الصحية، لذا، إليك بعض فوائد تناول البطاطا الصفراء بحسب ما نشره موقع “هيلثي”.

هناك بعض الأعشاب التي يُعتقد أنها تساعد في تحسين ضغط الدم. ومع ذلك، يجب أن يكون لديك احتياطات وتشاور مع الطبيب قبل استخدام أي عشبة جديدة، خاصة إذا كنت تتناول أدوية أخرى أو لديك حالات صحية معروفة. إليك بعض الأعشاب التي يُعتقد أنها تساعد في تحسين ضغط الدم بحسب ما نشره موقع هيلثي.

لقمة القاضي، تشتهر بعدة أسماء اللقيمات، فتسمى “لقمة القاضي، العوامة، الزلابيا"، وباليوناني اسمها “لاكومادوس”، وهي بسيطة المكونات وسهلة التحضير.

تقدم الشيف مفيدة عثمان طريقة عمل رولات البيتزا في الفرن بعجينة العشر دقائق.