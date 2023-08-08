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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة| أعشاب تخفض الضغط وفوائد مذهلة للبطاطا الحلوة وطرق عمل رولات البيتزا والزلابية

نشرة المرأة
نشرة المرأة

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض لكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

في موسمها.. تناول البطاطا الصفراء وشاهد ماذا يحدث لجسمك؟

البطاطا الصفراء توفر العديد من الفوائد الصحية، لذا، إليك بعض فوائد تناول البطاطا الصفراء بحسب ما نشره موقع “هيلثي”. 

 

ضغطك عالي متتوترش.. بدون أدوية أعشاب تخفض الضغط

هناك بعض الأعشاب التي يُعتقد أنها تساعد في تحسين ضغط الدم. ومع ذلك، يجب أن يكون لديك احتياطات وتشاور مع الطبيب قبل استخدام أي عشبة جديدة، خاصة إذا كنت تتناول أدوية أخرى أو لديك حالات صحية معروفة. إليك بعض الأعشاب التي يُعتقد أنها تساعد في تحسين ضغط الدم بحسب ما نشره موقع هيلثي. 

طريقة عمل لقمة القاضي بمذاق لا يقاوم

لقمة القاضي، تشتهر بعدة أسماء اللقيمات، فتسمى “لقمة القاضي، العوامة، الزلابيا"، وباليوناني اسمها “لاكومادوس”، وهي بسيطة المكونات وسهلة التحضير.

طريقة عمل رولات البيتزا في الفرن بعجينة العشر دقائق

تقدم الشيف مفيدة عثمان طريقة عمل رولات البيتزا في الفرن بعجينة العشر دقائق.

موقع صدى البلد الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة البطاطا أعشاب تخفض الضغط ​​​​​​​health

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