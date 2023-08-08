مقتل 7 وإصابة العشرات في قصف صاروخي روسي بمدينة دونيتسك

أكد مسؤول أوكراني كبير ،اليوم الثلاثاء ، مقتل 7 أشخاص وإصابة عشرات الأشخاص في أعقاب ضربات صاروخية روسية مميتة على مبان سكنية في مدينة بوكروفسك في دونيتسك.

وقال وزير الداخلية الأوكراني إيهور كليمينكو أن سبعة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 67 آخرون ، من بينهم 29 من ضباط الشرطة وسبعة من عمال الإنقاذ وطفلين، بحسب شبكة سي إن إن الأمريكية.

وأضاف أن عمليات إزالة الأنقاض استؤنفت بعد تعليق العمل ليلا أنه بسبب التهديد الكبير بتكرار القصف.

وتأتي الضربات الروسية بعد أن حذرت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي من تأثير 'موجة جديدة من الهجمات' على المدنيين في أوكرانيا ، بما في ذلك عمال الإغاثة.