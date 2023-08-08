تعرف على آخر أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 8_8_2023| فيديو

عرض برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، تقريراً عن أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 8_8_2023 ، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي أحمد حمدي.

ويبحث الكثيرون من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب الانخفاضات الكبيرة التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

أسعار الذهب اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم 2457 جنيها.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2150 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1843 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب، فسجل 17200 جنيها.