نانسي ومنير وعمر خيرت هذا الأسبوع.. اعرف مواعيد إذاعة حفلات مهرجان العلمين

قررت مجموعة قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ، إذاعة عدد من حفلات مهرجان العلمين على عدد من قنواتها هذا الاسبوع .

حيث من المقرر أن تذيع قناة dmc حفل المؤسيقار الكبير عمر خيرت يوم الخميس القادم الموافق 10 أغسطس ، بينما يذاع حفل الفنان الكبير محمد منير ، والذى أقيم الاسبوع الماضي يوم الجمعة 11 أغسطس ، وهو الحفل الذى جمعه بالفنان حميد الشاعري .

محمد منير

أما حفل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم ، فمن المقرر ان يذاع عبر قناتي cbc والحياة يوم السبت الموافق 12 أغسطس الجاري .

نانسي عجرم

حفل الفنانة أنغام فى العلمين :

وتستعد الفنانة لتقديم ثاني حفلاتها خلال شهر أغسطس، ضمن فعاليات مهرجان العلمين، يوم 18 من الشهر الحالي.

وطرحت تذاكر الحجز عبر منصة "تذكرتي"، وتتراوح أسعارها بين 300، و350 وقوفا، و700، و1000، و2000، للفرد في أماكن الجلوس، و20 ألف لطاولة تضم 4 أفراد، و65 ألف جنيه لطاولة تضم 10 أفراد.

حفل الفنان حكيم فى العلمين :

كما يستعد المطرب حكيم، لإحياء حفل غنائي ضخم، ضمن فعاليات مهرجان العلمين في دورته الأولى، والمقام حاليا على مسرح الأرينا بمدينة العملين الجديدة.

ومن المقرر أن يُحيي حكيم، حفله المنتظر، يوم 17 من أغسطس الجاري، على أن يتم طرح تذاكر الحفل خلال أيام.