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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تعيين مصطفى المكاوي عضوا بمجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية

الاتحاد العام للغرف
الاتحاد العام للغرف التجارية

قرر المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، تعيين 6 شخصيات في مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية حتى نهاية الدورة الانتخابية 2023 – 2027، من بينهم مصطفى المكاوي السكرتير العام المساعد للشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بكفر الشيخ.

ونشرت الجريدة الرسمية أسماء من تم تعيينهم في عضوية مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف، وهم الوزير الأسبق هاني محمد محمود، ومحمد عبد الفتاح المصري، ومحمد حلمي أبو عيطة، مصطفى حافظ حسن المكاوي (مصطفى المكاوي)، وعماد مصطفى زكريا، وائل طارق محمد محمد إسماعيل.

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وأكد مصطفى المكاوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، أنه سيذل قصارى جهده لخدمة جموع التجار، والنهوض بالقطاعات التجارية المختلفة في كافة أنحاء الجمهورية؛ ودعم المستوردين والمصدرين المصريين.

وصرح مصطفى المكاوي، في وقت سابق، بأن مصر تتخذ خطوات جادة نحو تقليل الاعتماد على الدولار وتطبيع العلاقات الاقتصادية، وزيادة التعاون مع عدد من الدول من أبرزهم تركيا والهند وروسيا والصين.

وأشار إلى أن مصر تتطلع للتعاون مع مختلف دول العالم في العديد من المجالات أبرزها تبادل السلع الاستراتيجية، وسد حاجة مصر من الغذاء.

الاتحاد العام للغرف التجارية وزير التجارة التجارة والصناعة الدورة الانتخابية مصطفى المكاوي

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