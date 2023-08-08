ضربة قوية للأسهم الأوروبية.. البنوك الإيطالية تواجه ضغط شديد بعد قرار ضريبة المكاسب

تراجعت الأسهم الأوروبية ، اليوم الثلاثاء، حيث تعرضت البنوك الإيطالية للضغط بعد أن وافق مجلس الوزراء على ضريبة مكاسب غير متوقعة بنسبة 40٪ على المقرضين ، في حين أن بيانات التضخم الثابتة من ألمانيا وبيانات التجارة الصينية الضعيفة أثرت بشكل أكبر في معنويات المخاطرة.

وبحلول الساعة "07:07" بتوقيت جرينتش ، انخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.3٪، بحسب وكالة "رويترز" الإخبارية.

تراجعت البنوك الإيطالية مثل انتيسا سان باولو ويوني كريديت بأكثر من 5 ٪ بعد أن قال نائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني إن ضريبة 40 ٪ على أرباح البنوك الإضافية ستغذي عناصر مثل تخفيض إسفين الضريبة والتخفيضات الضريبية والدعم المالي لحاملي الرهون العقارية على المنازل الأولى.

انخفض مؤشر فيتس ميب في إيطاليا بنسبة 1.4٪ ، بينما تراجعت البنوك الأوروبية بنسبة 1.8٪ بعد أن خفضت وكالة التصنيف موديز التصنيفات الائتمانية للعديد من البنوك الأمريكية الصغيرة والمتوسطة الحجم وقالت إنها قد تخفض تصنيف بعض أكبرها، المقرضين في الولايات المتحدة.

انخفض مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.4٪ بعد أن أظهرت البيانات تراجع التضخم إلى 6.5٪ في يوليو ، لكنه كان متماشياً مع توقعات الاقتصاديين.

وتراجعت شركات التعدين المعرضة للصين وشركات صناعة السيارات بعد أن كشفت البيانات أن الواردات والصادرات في ثاني أكبر اقتصاد في العالم تراجعت أسرع بكثير مما كان متوقعًا في يوليو ، مما يهدد آفاق النمو ويزيد الضغط على بكين لتوفير حوافز جديدة.

كما تراجعت أسهم جلينكور بنحو 3٪ بعد أن قالت شركة التعدين العالمية إن أرباحها انخفضت إلى النصف في النصف الأول.