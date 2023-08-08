عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ضربة قوية للأسهم الأوروبية.. البنوك الإيطالية تواجه ضغط شديد بعد قرار ضريبة المكاسب

صدى البلد

تراجعت الأسهم الأوروبية ، اليوم الثلاثاء، حيث تعرضت البنوك الإيطالية للضغط بعد أن وافق مجلس الوزراء على ضريبة مكاسب غير متوقعة بنسبة 40٪ على المقرضين ، في حين أن بيانات التضخم الثابتة من ألمانيا وبيانات التجارة الصينية الضعيفة أثرت بشكل أكبر في معنويات المخاطرة.

وبحلول الساعة "07:07" بتوقيت جرينتش ، انخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.3٪، بحسب وكالة "رويترز" الإخبارية.

تراجعت البنوك الإيطالية مثل انتيسا سان باولو ويوني كريديت  بأكثر من 5 ٪ بعد أن قال نائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني إن ضريبة 40 ٪ على أرباح البنوك الإضافية ستغذي عناصر مثل تخفيض إسفين الضريبة والتخفيضات الضريبية والدعم المالي لحاملي الرهون العقارية على المنازل الأولى.

انخفض مؤشر فيتس ميب في إيطاليا بنسبة 1.4٪ ، بينما تراجعت البنوك الأوروبية بنسبة 1.8٪ بعد أن خفضت وكالة التصنيف موديز التصنيفات الائتمانية للعديد من البنوك الأمريكية الصغيرة والمتوسطة الحجم وقالت إنها قد تخفض تصنيف بعض أكبرها، المقرضين في الولايات المتحدة.

انخفض مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.4٪ بعد أن أظهرت البيانات تراجع التضخم إلى 6.5٪ في يوليو ، لكنه كان متماشياً مع توقعات الاقتصاديين.

وتراجعت شركات التعدين المعرضة للصين وشركات صناعة السيارات بعد أن كشفت البيانات أن الواردات والصادرات في ثاني أكبر اقتصاد في العالم تراجعت أسرع بكثير مما كان متوقعًا في يوليو ، مما يهدد آفاق النمو ويزيد الضغط على بكين لتوفير حوافز جديدة.

كما تراجعت أسهم جلينكور بنحو 3٪ بعد أن قالت شركة التعدين العالمية إن أرباحها انخفضت إلى النصف في النصف الأول.

أرباح البنوك الأسهم الأوروبية الاقتصاديين البنوك الأوروبية الأوروبية التصنيفات الائتمانية التخفيضات الضريبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

18 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الساعات المقبلة

جريمة مرعبة في الهرم.. عبدالمولى يقتل زوجته وبناته الخمسة بـ الجيزة

فرج قريب.. تحركات قوية من الحكومة لإنهاء أزمة انقطاع الكهرباء نهائيا

12 % خصما من إيرادات التجار.. إجراء عاجل بسبب أسعار السجائر الجديدة

91.5 % للطب 84 % للهندسة 91 % للأسنان.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى2023

سيبت الزمالك بسببك.. مرتضى منصور يفتح النار على شيكابالا| تفاصيل

جحيم ليلة الدخلة| عريس البحيرة تفاجأ بأن زوجته راجل.. ومصطفى مات في الصباحية

زيادة لأصحاب المعاش المبكر بأثر رجعي.. تفاصيل مهمة لأصحاب المعاشات من 2011

ترشيحاتنا

قرار من وزارة التعليم الروسية حول حرب أوكرانيا

خلافات “دوري المحترفين” تصل إلى “فيفا”| اتحاد الكرة في ورطة.. والأندية تُهدِد بالتصعيد

وداعا ماسنجر .. مفيش رسايل بعد كده على فيسبوك

تجاوزت الـ4 مليارات جنيه.. تعرف على أغلى سيارة في التاريخ | صور

يلحق ضرراً أمنياً.. مستوطنو غوش عتصيون يطالبون بوقف أعمال البناء الفلسطينية

ربنا يتقبل ويقدرنا على اللي بنعمله| أبرز تصريحات الرئيس السيسي خلال افتتاح مسجد السيدة نفيسة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

4 وظائف في مأمن من الذكاء الاصطناعي.. كبيرة باحثين جوجل تكشف عنهم

حقيقة اعتزال شيكابالا| حرض اللاعبين على التمرد وأزمة جديدة داخل الزمالك.. تفاصيل

رقما صادما.. دراسة تحذر من تضاعف النفايات البلاستيكية في المحيطات

نانسي ومنير وعمر خيرت هذا الأسبوع.. اعرف مواعيد إذاعة حفلات مهرجان العلمين

فيديو

حقيقة فقدان وثائق ملكية مبان بتريليونات الدولارات في حريق وزارة الأوقاف.. فيديوجراف

رقص آيتن عامر وأسماء إبراهيم فى الساحل الشمالي

العروسة طلعت راجل .. تفاصيل ليلة دخلة مرعبة في البحيرة/ فيديو جراف

كتير مهضوم.. داليدا خليل تكشف حقيقة ارتباطها بـ عمرو دياب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

اﻟﻤﺰﻳﺪ