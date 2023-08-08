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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تضامن النواب: الإفراج عن 33 من المسجونين تعزيز حقيقى لحقوق الإنسان ودعم الحريات

حسن المير عضو مجلس
حسن المير عضو مجلس النواب

أشاد المهندس حسن المير، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، بقرار إخلاء سبيل 33 شخصا من المحبوسين احتياطيا.

ووجه التحية والتقدير للجنة العفو الرئاسى والنيابة العامة ووزارة الداخلية والأجهزة المعنية على جهودهم المبذولة والناجحة فى التنسيق من أجل العفو عن العديد من المسجونين الصادر ضدهم أحكام قضائية أو الإفراج عن بعض المحبوسين احتياطيا.

وقال "المير"، فى بيان له أصدره اليوم، الثلاثاء، إن قرارات العفو الرئاسي بالإفراج عن المحبوسين احتياطيا تأتى فى ظل الحرص الحقيقى من الرئيس عبد الفتاح السيسى على تعزيز ودعم حقوق الإنسان والحريات، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وفى ظل الجهود الملموسة لإنجاح الحوار الوطني وأهدافه. 

وأضاف أن هذه القرارات تأتي تتويجا للجهود التى اتخذتها الدولة على مدار الفترة الماضية تجاه تحقيق مظلة حقيقية لحقوق الإنسان، وتؤكد جدية الحوار الوطنى الشامل الذى وضع ضمن محوره السياسى ملف حقوق الإنسان والحريات وسعى مصر لتنفيذ بنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. 

وتوجه المهندس حسن المير بالتهنئة للمفرج عنهم وأسرهم، مثمناً جهود الدولة فى أدماجهم بالمجتمع لضمان مسقبل أفضل لهم ولوطنهم. 

حسن المير مجلس النواب لجنة التضامن الاجتماعي العفو الرئاسي المحبوسين احتياطيا

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