لبنان.. مجلس الوزراء يدعو القوى السياسية إلى التشبث باتفاق الطائف

أكد مجلس الوزراء اللبناني على ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية يقود عملية الإنقاذ والتعافي، حيث لا مجال لانتظام أي عمل بغياب رأس الدولة.

جاء ذلك البيان في أعقاب اللقاء التشاوري الوزاري في الديمان.

كما دعا القوى السياسية كافةً إلى التشبث باتفاق الطائف وبميثاق العيش المشترك، والتخلي عن كلِّ ما قد يؤدي إلى المساس بالصيغة اللبنانية الفريدة.

وحث جميع السلطات والمؤسسات التربوية والإعلامية الخاصة والرسمية وقوى المجتمع المدني الحية، والشعب اللبناني بانتماءاتِه كافةً، إلى التشبث بالهوية الوطنية وآدابها العامة وأخلاقياتها المتوارَثة جيلًا بعد جيل، وقيمها الايمانية لا سيما قيمة الاسرة وحمايتها، وإلى مواجهة الأفكار التي تخالف نظام الخالق والمبادئ التي يجمع عليها اللبنانيون.

جانب من اللقاء

فيما طالب البيان المواطنين بضرورة حوار حياةٍ دائم بينهم، بحيث يسعى كل مواطن إلى طمأنة أخيه وشريكه في الوطن، على فكره وحضوره وحقوقه وفاعلية انتمائه الوطني.

وشدد علي اهمية التعاون الصادق بين كل المكونات اللبنانية لبلورة موقف موحّد من ازمة النزوح السوري في لبنان والتعاون مع الدولة السورية والمجتمع الدولي لحل هذه المسألة بما يحفظ وحدة لبنان وهويته.

