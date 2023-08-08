تموين الشرقية: ضبط 1200 كيلو دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ تمكنت إدارة تموين أبوكبير برئاسة محمد سليمان ومفتشي الإدارة من ضبط سيارة ربع نقل بيضاء اللون محملة بكمية من الدقيق البلدى المدعم مقدارها ٢٤ شيكاره زنة الشيكاره الواحده ٥٠ كجم بكمية قدرها 1200 كجم بناحية قرية الحمر التابعة لأولاد موسى وتم التحفظ على المضبوطات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.