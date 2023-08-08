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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أكثر الأشهر حرا على الإطلاق.. كيف أثر يوليو 2023 على العالم؟

أكثر الأشهر حرا على
أكثر الأشهر حرا على الإطلاق.. كيف أثر يوليو 2023 على العالم؟

حطم يوليو 2023 المستوى القياسي لأكثر الأشهر حرا على الإطلاق في العالم بفارق 0.33 درجة مئوية عن يوليو 2019، حسب ما أعلن مرصد كوبرنيكوس الأوروبي للمناخ اليوم، الثلاثاء.

وسجل الشهر الماضي الذي شهد موجات حر وحرائق غابات عبر العالم حرارة جو أكثر سخونة بـ0.72 درجة مقارنة مع أشهر يوليو في السنوات الممتدة بين 1991 و2020.

وكانت هذه النتيجة متوقعة جدا، فقد قال العلماء اعتبارا من 27 يوليو إنه من «المرجح جدا» أن يكون يوليو 2023 أكثر الأشهر حرا على الإطلاق.

وقد دفع ذلك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى القول إن البشرية انتقلت من مرحلة الاحترار المناخي لتدخل «مرحلة الغليان العالمي».

وتشهد المحيطات أيضا على هذا التوجه المقلق مع حرارة سطح مياه مرتفعة جدا منذ أبريل ومستويات غير مسبوقة في يوليو، فقد سجل مستوى قياسيا في 30 يوليو مع 20,96 درجة مئوية، فيما كانت حرارة سطح المياه للشهر برمته أعلى بـ0,51 درجة مئوية من المعدل المسجل بين العامين 1991 و2020.

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