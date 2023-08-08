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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تداول 120 الف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

صدى البلد

اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أنها شهدت نشاطا في حركة الملاحة البحرية  وحركة تداول البضائع حيث بلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة وتم تداول 120000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 719 شاحنة و885 سيارة ، وشملت حركة الواردات 70000 طن بضائع ، 388 شاحنة و850 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 50000 طن بضائع ، 331 شاحنة و35 سيارة . 


حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة وادى اليرموك  وعلى متنها 63 الف طن قمح روماني  حيث قامت الجهات المختصة باتخاذ اللازم من اجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بتفريغ الشحنة والسفينتين  AMEANEMOS  وامل .

 بينما تغادر السفينة KSL XINYANG  وعلي متنها 43000 طن فوسفات تصدير الي اندونسيا .  فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية  وغادرت العبارة امل ،  كما شهد ميناء نويبع تداول 2400 طن 190 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين ايلة وبريدج .كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة النوي اكسبريس وعلي متنها 750 سيارة بوزن 1500 طن قادمة من جدة  .


وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1165 راكب بموانيها .

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