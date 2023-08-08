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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الكهرباء: 10 آلاف و300 ميجاوات زيادة احتياطية في الإنتاج

صدى البلد

أكد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، على صفحته الرسمية على فيس بوك، أن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج اليوم الثلاثاء،  بلغت 10 آلاف و300 ميجاوات.

وجاء فى المنشور أن  أمس الإثنين،  بلغت الأحمال المخفضة ألف و600 ميجاوات.

كما بلغ  الحمل الأدنى  أمس 29 ألفًا 519 ميجاوات، فيما نشر  الحمل الأقصى المتوقع اليوم  الثلاثاء35 ألف ميجاوات، مقابل 35 ألفًا و500 ميجاوات أمس.

يذكر أن  وزارة  الكهرباء والطاقة المتجددة قد اتبعت منذ منصف يوليو الجارى خطة لتخفيف الأحمال بعد أن تعدى الحمل الأقصى للاستهلاك 35 الف ميجاوات نتيجة موجة الحر الشديدة مما أدى إلى زيادة الاعتماد على الغاز والمازوت ،دون توفيره نتيجة استيراد نسبة كبيرة من المازوت.

وأعلن مجلس الوزراء جدول بمواعيد وأماكن الانقطاعات تخفيفا على المواطنين.

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