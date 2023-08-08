أزمة نفط عالمية.. مخاوف في أوكرانيا بسبب خطأ كارثي لـ زيلينسكي

قالت صحيفة “سترانا” الأوكرانية، إن ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية بسبب الهجمات الأوكرانية على البنية التحتية النفطية الروسية سيؤدي إلى أزمة عالمية.

وأوضحت الصحيفة الأوكرانية، أنه "إذا توقفت حركة السفن في وقت الإضرابات، لكان السعر سيكون 100 دولار للبرميل، أو ربما أكثر”.

وأضافت: “هذا حكم بالإعدام على الاقتصاد العالمي: إنه ببساطة لا يمكنه تحمل مثل هذا النفط الباهظ الآن وسيبدأ بسرعة الانزلاق إلى الركود. 90-93 دولارًا للبرميل هو الحد الأقصى الذي يمكن للاقتصادات أن تعمل فيه دون مخاطر حدوث أزمة عالمية”.

وأشارت إلى أن هجمات أوكرانيا على منشآت النفط الروسية هي سلاح ذو حدين، لأن ارتفاع أسعار النفط لا يؤثر على الاقتصاد العالمي فحسب، بل يؤثر أيضًا على أوكرانيا نفسها ، والتي يمكن أن توجه ضربة قوية للبلاد.

وأوضحت أنه "إذا ارتفع سعر النفط إلى أكثر من 90 دولارًا، فستكون الضربة أقوى".