إيطاليا تعلن إلغاء التأشيرة الذهبية للمواطنين من روسيا وبيلاروسيا

أعلنت وزارة الشركات الإيطالية والعلامة التجارية المصنوعة في إيطاليا، اليوم الثلاثاء، برنامج التأشيرة الذهبية لإصدار تأشيرات الإقامة للمواطنين الروس والبيلاروسيين مقابل القيام باستثمارات كبيرة في البلاد.

وتم إطلاق برنامج تأشيرة المستثمر لإيطاليا في ديسمبر 2017 لجذب الاستثمارات الإستراتيجية من الخارج.

ويمنح البرنامج المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي فرصة الحصول على تأشيرة إقامة لمدة عامين مقابل القيام باستثمارات كبيرة في الأصول الاستراتيجية لـ إيطاليا، بما في ذلك الاستثمارات في الأوراق المالية الحكومية بما لا يقل عن مليوني يورو أو في شركة مساهمة إيطالية بمبلغ لا يقل عن 500000 يورو.

كما يمكن الحصول على التأشيرة عن طريق التبرع بأكثر من مليون يورو لعدد من المنظمات الإيطالية.