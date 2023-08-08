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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بأمر ملكي.. تعيين عبد الرحمن السديس رئيسا لشئون الحرمين بمرتبة وزير

الملك سلمان بن عبد
الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود

أمر الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، خادم الحرمين الشريفين، بتعيين الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس رئيساً للشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي بمرتبة وزير.

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كما أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، خادم الحرمين الشريفين، بتعيين الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وجاء نص المرسوم الملكي كما يلي:

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8/ 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 10) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 14) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

أمرنا بما هو آت :
أولاً: يُعين معالي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس رئيساً للشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي بمرتبة وزير.
ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

كما صدر أمر ملكي بتعيين معالي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين السديس المسجد الحرام

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