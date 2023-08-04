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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رسالة عاجلة من الملك سلمان وولي العهد السعودي إلي الرئيس الصيني

صدى البلد

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان برقية عزاء ومواساة، للرئيس شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية، في ضحايا الفيضانات جراء الأمطار الغزيرة التي غمرت العاصمة بكين، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات ومفقودين.


وقال الملك: “ علمنا بنبأ الفيضانات جراء الأمطار الغزيرة التي غمرت العاصمة بكين، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات ومفقودين”.

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وأضاف البيان الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية:"وإننا إذ نشارككم ألم هذا المصاب، لنبعث لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق أحر التعازي وصادق المواساة، متمنين عودة المفقودين سالمين، وللمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي مكروه " .
 

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