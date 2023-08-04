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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. أمر ملكي من خادم الحرمين خاص بالقضاء

خادم الحرمين
خادم الحرمين

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمرًا ملكيًا بترقية 34 قاضيًا بديوان المظالم.

وبحسب صحيفة اخبار 24 السعودية؛ فقد صرّح رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف، موضحاً أن الأمر الملكي الكريم تضمن ترقية قاضيين إلى درجة (رئيس محكمة استئناف)، واثني عشر قاضيًا إلى درجة (رئيس محكمة/ أ)، وثمانية قضاة إلى درجة (وكيل محكمة/أ )، إضافة إلى ترقية عشرة قضاة إلى درجة (وكيل محكمة/ب)، وملازمين قضائيين إلى درجة (قاضي/ج).

كما شدد علىذ أن هذا الأمر الملكي الكريم يؤكد حرص القيادة الراشدة على كل ما من شأنه دعم مرفق القضاء الإداري بالكفاءات القضائية لتطوير أداءه وسير العمل به، ويحقق الجودة والكفاءة في جميع أعماله.

وقال :" إن ذلك يتأتى بفضلٍ من الله ثم بتوجيه واهتمام من قِبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، وما يوليانه من عناية بمرفق القضاء الإداري وديوان المظالم سعيًا لصيانة الحقوق ورد المظالم.

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