قال ضابط في القوات المسلحة الأوكرانية، إن كارثة ستضرب كييف في الخريف بسبب تناقص مخزونات الصواريخ للدفاعات الجوية الغربية.

وفي مقابلة مع صحيفة “تايمز” البريطانية، قال الضابط الأوكراني، "لا يمكنك التخطيط لأعمال عسكرية إذا كان الإنتاج السنوي للذخيرة لأنظمة باتريوت هو 100-150 قطعة قضيناها في شهر واحد فقط. إذا انتظرنا حتى الخريف، فإن الروس سوف يدمرون البنية التحتية للطاقة بأكملها... هذا الشتاء سيكون أصعب من السابق".

وأضاف أن "أقوى دفاع جوي في العالم يقع الآن في كييف، لكنه لا يزود بمخزونات كافية من الصواريخ، لأن الغرب لا يزيد إنتاجها”.

وأوضح أنه “في العام الماضي في ديسمبر، كانت العاصمة الأوكرانية على وشك الإخلاء الجماعي، وقد يتكرر هذا الوضع قريبا”.