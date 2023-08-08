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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يجهز دفعة مستحقات لاعبيه عن الموسم المنقضي

صدى البلد

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك ان  مجلس الادارة يجهز دفعة من مستحقات اللاعبين خلال الفترة الحالية لصرفها في الأيام المقبلة في ظل وجود مستحقات متأخرة للاعبي الأبيض عن الموسم المنقضي. 
ويسعى مسؤولو النادي لصرف دفعة من مستحقات اللاعبين قبل بدء فترة الإعداد للموسم الجديد.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو قرر منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 20 يوم عقب مشاركة الأبيض في البطولة العربية.

واستقر المدير الفني الكولومبي على عودة الفريق للتدريبات يوم 25 أغسطس الجاري استعدادا للموسم الجديد.

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