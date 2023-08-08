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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رغم الانخفاض العالمي .. ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

صدى البلد

ارتفعت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 8-8-2023، على مستوى جيمع الاعيرة الذهبية وفي كافة محالات الصاغة.

وذلك على  الرغم من  تراجع الأوقية بالبورصة العالمية، بفعل صعود الدولار، وسط ترقب المستثمرين صدور بيانات التضخم الأمريكية يوم الخميس المقبل، وذلك للحصول على مؤشرات حول السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي وتحديد مصير أسعار الفائدة.

 

وسجلت أسعار الذهب اليوم عيار 21 في مصر  2160 جنيهًا للجرام بزيادة قدرها 10 جنيهات في الجرام الواحد، بينما تراجعت الأوقية بنحو 8 دولارات، لتسجل مستوى 1928 دولارًا.

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سعر الذهب اليوم

ويقدم موقع صدى البلد سعر الذهب اليوم الثلاثاء 8-8-2023، ضمن نشرته الخدمية، التي يقدم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات.

 

سعر الذهب عيار 24

وسجّل سعر الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرًا بيع 2,462 شراء 2,469

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارًا بيع 2,154 شراء 2,160

سعر الذهب عيار 18 

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 اليوم بيع 1,846 شراء 1,851

سعر الجنيه الذهب اليوم 

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 17,232 شراء 17,280

أسعار الذهب اليوم 
 

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
أسعار الذهب عيار 24بيع 2,462 شراء 2,469
أسعار الذهب عيار 22بيع 2,257 شراء 2,263
أسعار الذهب عيار 21بيع 2,154 شراء 2,160
أسعار الذهب عيار 18بيع 1,846 شراء 1,851
أسعار الذهب عيار 14بيع 1,436 شراء 1,440
أسعار الذهب عيار 12بيع 1,231 شراء 1,234
الاونصةبيع 76,559 شراء 76,773
سعر الجنيه الذهب اليومبيع 17,232 شراء 17,280
الكيلوبيع 2,461,714 شراء 2,468,571
الذهب سعر الذهب اليوم سعر الذهب عيار 21 سعر الجنيه الذهب اليوم سعر الذهب مصر أسعار الذهب اليوم

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