أبرزها العلاقة الحميمة.. صلاح زيدان: آثار كارثية للخلافات الزوجية على الصحة

أوضح الدكتور صلاح زيدان رئيس قسم المسالك البولية والتناسلية بكلية طب بنات الأزهر، أن المشاكل الزوجية تزايدت بسبب المشكلات التي تحدث أثناء العلاقة الجنسية بين الزوجين أو الضعف الجنسي.



وأضاف زيدان خلال لقائه ببرنامج " طبيب البلد" المذاع على فضائية " صدى البلد"، أن ضعف الانتصاب هو دليل على الضعف الجنسي.

وأكد رئيس قسم المسالك البولية والتناسلية، أن المشاكل الزوجية والمشاحنات والخلافات اليومية تؤثر على طبيعة العلاقة الجنسية بين الزوجين.

وأوضح أن آلام البروستاتا يؤثر على العلاقة بين الزوجين، فهناك شباب يعانون آلام شديدة أثناء العلاقة الزوجية، مما يجعله ينفر من زوجته.



