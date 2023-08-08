زاهي حواس: الأمريكيون اشتكوني لرئيس الجمهورية بسبب قصة الأهرامات

قال الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار المصرية، إنه كان حريصا على الدفاع عن الأهرامات المصرية وقصة بنائها، خاصة في ظل الترويج من قبل البعض أن عمالا من قرية أطلانتس هم من قاموا ببنائها، وهو أمر خاطئ تماما، لافتا إلى أن بعض الأمريكيين المشاهير كانوا يرغبون في الترويج لتلك القصة، وكانوا يقدمون محاضرات في اليابان وفي دول عديدة ويكتبون كتبا بناء على هذه القصة.

زاهي حواس: صممت على الدفاع عن قصة بناء الأهرامات

وأضاف زاهي حواس، خلال لقاء خاص مع الإعلامي تامر أمين في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أنه رفض تماما هذا الأمر، وكان يوضح للجميع قصة بناء الأهرامات الحقيقية، بدلا من التي كان يتم سردها عليهم، وهُوجم من قبل هؤلاء الأمريكيين، ألا أنه كان يرد بمناقشات وبمحاضرات من داخل الدول التي يُهاجم منها.

وتابع زاهي حواس: "في مصر هنا عندنا مشكلة ثابتة، وهي أن لما واحد بيتشتم أو يتهاجم برا بيرد في مصر، أو من خلال النقابة، لكن أنا قررت أني أطلع وأرد على الناس دي في مكانهم، وعملت بالفعل مناقشات للرد على قصة بناء الأهرامات".

وأشار زاهي حواس إلى أن بعض الأمريكيين، أرسلوا جوابات لرئيس الجمهورية لمهاجمته بسبب دفاعه عن الأهرامات، والحديث عن بناء الأهرامات من خلال القصة الحقيقية لمصر، إذ أن الأهرامات بُنيت بأيدي مصرية.

وأوضح أن الغرب يروجون للعديد من الأمور داخل مصر، وكان آخرها فيلم "كيلوباترا" والذي تم طرحه على إحدى المنصات، والذي شهد فشل واضح أمام الجميع، "والله مقدرتش اتفرج على أكتر من 7 دقايق منه، الفيلم كان ضعيف على مستوى الإخراج وعلى مستوى سرد القصة وغيره، في حين الفيلم اللي عملناه هنا بيتكلم عن الحضارة، نجح بشكل كبير وغطى على فيلم كيلوباترا بشكل كبير جدا".

وكان زاهي حواس قد شارك في فيلم قد تم طرحه على أحد المنصات العالمية، والذي تحدث عن منطقة سقارة، والأثار التي تحتوي عليها تلك المنطقة، إذ أنه أعلن عن تقديم هذا الفيلم بصوته، والذي حقق نجاحا كبيرا على المنصة العالمية التي قد تم طرحه عليها في مقابل فيلم “كيلوباترا”.