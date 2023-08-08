كامل الوزير: في نهاية 2024 لن نستورد أي عربة للنقل بكافة أشكاله

كشف كامل الوزير، وزير النقل، أن ممر العريش طابا له خصوصية وأهمية كبيرة جدا، مضيفا أن ممر العريش طابا يبدأ من ميناء طابا على خليج العقبة والبحر الأحمر وحتى ميناء العريش على البحر المتوسط ويربط بينهما خط سكك حديدية من طابا إلى العريش.



وتابع كامل الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تكون مصر مركز للنقل اللوجستي.



واستطرد أن شركة الجسر العربي للملاحة مملوكة لمصر والأردن والعراق، مضيفا إلى أن هناك تعاون بين الدول الثلاث في كل المجالات.



وأضاف كامل الوزير، وزير النقل، أن قناة السويس أجهضت محاولات إنشاء قناة مماثلة لها تربط بين البحرين، موضحا أن إنشاء القطار الكهربائي بين الإسكندرية والعين السخنة أجهض محاولات إنشاء خط سكة حديد خارج مصر يربط بين البحرين.



واختتم كامل الوزير، وزير النقل، أن خط التجارة العربي سينقل بضائع الأردن والعراق ودول الخليج من خلال سكك حديد إلى منطقة العقبة ومنها إلى طابا.



وأكد كامل الوزير، وزير النقل، أن توطين صناعة النقل فى مصر يساهم فى توفير العملة الصعبة، موضحا أنه فى نهاية 2024 لن نستورد أى عربة للنقل بكل أشكاله، مضيفا أن 90 % من العاملين فى ألستوم الفرنسية من المصريين.

