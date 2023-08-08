محمد محمود: تكريمي من المهرجان القومي للمسرح أسعدني.. وشعرت بقيمة مجهود 40 سنة

أكد الفنان محمد محمود، أنه سعدت بشكل كبير بعد تكريمي من المهرجان القومي للمسرح، معلقا “دي تاني اهم لحطة في حياتي وشعرت بقيمة مجهود قمت به على مدار 40 سنة”.

وقال محمد محمود، خلال لقاء له لبرنامج “مساء دي أم سي”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن عملت في المجال الإداري للمسرح من عام 2005 حتى عام 2011، ولكن نتيجة الأحداث التي مرت بها الدولة تقدمت بأستقالتي من تلك المناصب.

كانت بدايتهم بالمسرح

وتابع الفنان محمد محمود، أنع عندما كنت ممثل في مسرح الدولة، حتى عندما كنت مدير، كنت أنادي بضرورة تصوير الأعمال المسرحية، حتى تصبح أرشيف فني مميز، معلقا “بعض النجوم كانت بدايتهم بالمسرح”