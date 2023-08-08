تعيين عماد ربيع رئيسا لقطاع الإنتاج الدرامي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

أصدرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قرارا بتعيين عماد ربيع رئيسا لقطاع الإنتاج الدرامى للشركة. بعدما شغل عدة مناصب من قبل منها تولية رئاسة قناة صدى البلد والمدير التنفيذى لشبكة قنوات CBC.

وكان عماد ربيع، قد حصل منذ فترة على درجة الماجستير بدرجة امتياز من كلية الإعلام جامعة القاهرة، بعنوان "استخدامات القائم بالاتصال فى البرامج الحوارية لمواقع التواصل الاجتماعى وتأثيرها على معالجة القضايا المجتمعية".

وأصدرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قرارا بتعيين الإعلامية ريهام السهلي رئيسا لشبكة DMC.

كما أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن تعيين الإعلامى عبد الفتاح مصطفى، رئيسا تنفيذيا للراديو 9090، بعدما كان يشغل منصب مدير البرامج بالراديو 9090.