عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعيين عماد ربيع رئيسا لقطاع الإنتاج الدرامي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

عماد ربيع
عماد ربيع

أصدرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قرارا بتعيين عماد ربيع رئيسا لقطاع الإنتاج الدرامى للشركة. بعدما شغل عدة مناصب من قبل منها تولية رئاسة قناة صدى البلد والمدير التنفيذى لشبكة قنوات  CBC.

 

 

وكان عماد ربيع، قد حصل منذ فترة  على درجة الماجستير بدرجة امتياز من كلية الإعلام جامعة القاهرة، بعنوان "استخدامات القائم بالاتصال فى البرامج الحوارية لمواقع التواصل الاجتماعى وتأثيرها على معالجة القضايا المجتمعية".

 

وأصدرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قرارا بتعيين الإعلامية ريهام السهلي رئيسا لشبكة DMC.

 

كما أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن تعيين الإعلامى عبد الفتاح مصطفى، رئيسا تنفيذيا للراديو 9090، بعدما كان يشغل منصب مدير البرامج بالراديو 9090.

المتحدة الإعلامية ريهام السهلي المتحدة للخدمات الإعلامية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية شبكة قنوات CBC ريهام السهلى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غدا.. مرتضى منصور أمام المحكمة الاقتصادية.. اعرف السبب

اشتري بالكود.. أكبر شركة سجائر بمصر تعلن عن مفاجأة| اعرف سعر العلبة

صدرها كان واجعها.. تفاصيل جديدة في اعترافات سائق اند درايف وفتاة أكتوبر

بن شرقي يقترب من بيراميدز ووجهة مفاجئة لـ رمضان صبحي

عماله تفتح في الهدوم أكتر.. اعترافات سائق تطبيق اند درايف: جسمها بان كله

رد فعل مفاجئ من شيكابالا بعد هجوم مرتضى منصور عليه.. تفاصيل

نهاية حزينة.. شوبير يعلن رحيل جوهرة وسط الأهلي

وداعا ماسنجر .. مفيش رسايل بعد كده على فيسبوك

موضوعات متعلقة

طرح الأغنية الدعائية الأولى لفيلم خمس جولات بعنوان "عند بعند"

الفنان حسان أحمد يثني على مشاركة مصر في مهرجان جرش

تعيين الإعلامية ريهام السهلي رئيسا لشبكة DMC

كان هيضربه.. تامر عاشور ينفعل على أحد المعجبين والسبب صادم

مشاركة كبيرة باحتفالات ذكرى ثورة يوليو بمركز الثقافة السينمائية

نانسي عجرم تطرح تيجي ننبسط احتفالا بموسم الصيف.. فيديو

انطلاق عروض ديزني على الجليد في الرياض.. 24 أغسطس

خالد جلال: عرضت فكرة مركز الإبداع على فاروق حسني ووافق فورا

ترشيحاتنا

حائط صد ولعب بدون مقابل.. بيان ناري من شيكابالا ضد مرتضى منصور

حكم عمل الوليمة عند بناء البيت الجديد.. دار الإفتاء تجيب

لا بد من عقابه| إنبي يفتح النار على نجم الزمالك

الأمم المتحدة تستأنف توزيع المساعدات الغذائية في إثيوبيا

محمد شبانة: استبعاد نجمي الأهلي من استفتاءات رابطة الأندية تهريج

صدرها كان واجعها.. تفاصيل جديدة في اعترافات سائق اند درايف وفتاة أكتوبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيدة تروي لحظات رعب أثناء تنظيف فناء منزلها.. لن تتوقع ماذا وجدت

طريقة عمل كيكة الشوكولاته بالفارميسال

كفاح عامل نظافة.. بنتي في طب وابني ماجستير حقوق

شبه التين الشوكي وبـ800 جنيه.. فاكهة تثير الجدل على السوشيال ميديا

فيديو

كفاح عامل نظافة.. بنتي في طب وابني ماجستير حقوق

سعرها 95 ألف جنيه.. تفاصيل طرح أول سيارة كهربائية مصرية

انتشار مرض الدرن في مصر.. الحكومة توضح الحقيقة

خلص على مراته وبنته | تفاصيل جديدة في حادث الهرم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ