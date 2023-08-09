عبوات مغشوشة لدواء يستخدم لعلاج التهاب المثانة.. إزاي تفرّق بين الأصلي والمقلّد؟

حذّرت هيئة الدواء المصرية في منشور لها حمل عنوان “غش تجاري، من عبوات مقلّدة دواء شهير لعلاج البروستاتا والتهاب المثانة”.

وقالت الهيئة نحذر من العبوات المقلدة من المستحضر التالي: Ciprobay tablet التركيز500 - 750 مج

تشغيلة رقم 28- - 471 وجميع التشغيلات الأخرى التي تتفق مع المواصفات المذكورة بالعبوة المقلّدة.

وأشارات الهيئة إلى أنه يمكن التفرقة ظاهرياً بين العبوات الأصلية والعبوات المقلّدة للمستحضر المذكور -وذلك بناء على ما ورد إلينا من الشركة صاحبة المنتج .

يستخدم سيبروفلوكساسين في علاج الإصابات التي تسببها البكتيريا للبالغين، مثل:

التهابات المسالك البولية.

التهاب المثانة.

التهاب البروستاتا البكتيري المزمن.

عدوى الجهاز التنفسي السفلي.

التهاب الجيوب الأنفية الحاد.

التهاب القصبات.

العدوى الجلدية.

التهاب العظام والعدوى المشتركة بينهم.

التهابات داخل البطن، بالإضافة لدواء ميترونيدازول.

حمى التيفوئيد.

الإسهال الناتج عن عدوى.

سيلان عنق الرحم والإحليل في الحالات غير المعقدة، التي تسببها البكتيريا النيسرِية البنية.

الالتهاب الرئوي المكتسب من المستشفى.