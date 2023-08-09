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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

 تتجاوز 100 ألف جنيه.. سعر صادم لإطلالة منة فضالي الكاجوال في تركيا

منة فضالي
منة فضالي

شاركت الفنانة منة فضالي صورة جديدة من رحلتها في تركيا، وهي يصحبة البغبان، وشاركتها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وقد ظهرت بإطلالة كاجوال وناعمة.

 

سعر إطلالة منة فضالي في تركيا

 

وظهرت منة فضالي، وهي ترتدي تنورة من الجينز قصيرة، واختارت عليه توب قصير يكشف عن خصرها.

 

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وكانت إطلالة الفنانة منة فضالي من دار أزياء Prada، ووصل سعرها إلى 115 دولار، أي ما يعادل 3500 جنيه.

 

وارتدت منة فضالي، حزام أسود وحقيبة من دار أزياء Gucci.

 

 ووصل سعر الحقيبة إلى 2480 جنيه سترليني، أي ما يعادل 98 ألف جنيه مصري، أما الحزام فسعره يصل إلى 335 يورو، أي ما يعادل 11 ألف جنيه.

 

وتركت منة قضالي شعرها منسدلا عبر اكتافها بتسريحة انسابية وناعمة، وهو ما ابرز من رقتها وأناقتها.

 

واكملت منة فضالي إطلالتها ببعض اللمسات الناعمة من المكياج، فقد اخترات احمر شفاه باللون البينك الناعم، مع الماسكر والآي شادو بالوان النيود الصيفية.

 

وأختارت منة فضالي بعض الإكسسورات الكاجوال التي تناسبت مع تفاصيل إطلالتها، وابرزت من أناقتها.

منة فضالي
منة فضالي
منة فضالي
منة فضالي
منة فضالي
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