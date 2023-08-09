27 مصابا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القطامية العين السخنة

استقبل مستشفى السويس العام 27 مصابا جراء حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القطامية العين السخنة.

كانت سيارات الإسعاف انتقلت لموقع الحادث، وتم نقل المصابيين لتلقي العلاج، والذي نتج عنه إصابة 27 حالة، خفيفة إلى متوسطة، وتنوعت إصاباتهم بين كدمات وسحجات وكسور متفرقة لبعض الحالات.

وأوضحت الدكتورة أمل رشدي، وكيلة وزارة الصحة بالسويس، أنه فور ورود إخطار بوقوع الحادث، تم رفع حالة الطوارئ واستدعاء جميع التخصصات، وتم عمل الفحوصات والأشعة اللازمة، وتم فتح غرف العمليات والعناية المركزة، هذا وقد تم تسكين جميع الحالات بأقسام المستشفى المختلفة تحت ملاحظة الفريق الطبي لحين التماثل للشفاء.

