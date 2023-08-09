زيادة 25 %.. احذر 3حالات تتسبب في قطع معاش تكافل وكرامة 2023

موعد صرف معاش تكافل وكرامة أغسطس 2023 .. تعمل الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي جاهدة على الارتقاء بمعيشة المواطن وتحسين مستواه الاجتماعي لاسيما في ظل الظروف الإقتصادية العصيبة التى تمر بها دول العالم .

كما حرصت الدولة على دعم وتمويل ملف الحماية الإجتماعية ، بشكل دائم للتخفيف على المواطنين .

زيادة 25 % على معاش تكافل وكرامة

وقرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، تطبيق زيادة جديدة بنسبة 25%، في أبريل الماضي، لجميع المستحقين من برنامج تكافل وكرامة، ضمن قرارات رئيس الجمهورية بزيادة رواتب العاملين في الحكومة والمعاشات، وأكدت الحكومة أنهم يبلغون نحو 5.2 مليون أسرة أي ما يعادل نحو 22 مليون مواطن مصري.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر أغسطس الجاري 2023

حددت وزارة التضامن الاجتماعي مواعيد صرف معاش تكافل وكرامة لـ شهر أغسطس 2023، ومن المقرر أن يبدأ يوم 15 أغسطس 2023 المقبل.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

حددها القانون بحيث تضمن وصول المستحقات المالية للفئات الأكثر احتياجًا، طبقا للشروط الآتية:

1- ألا يكون أحد أفراد الأسرة المعيلة موظفًا بالحكومة أو القطاع العام، سواء كان الزوج أو الزوجة أو المسن أو العاجز.

2- ألا تكون الأسرة المستقدمة لديها أولاد حتى سن الـ 18، ويكون الأولاد من سن 6 سنوات إلى 18 سنة بمراحل التعليم.

3 - أن يكون المسنين أو من أصحاب عجز أو مرض مزمن، يحول بينه وبين العمل، أو ينقص من قدرته على العمل ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي، أو من الأيتام لا ينال الرعاية من الأب أو الأم وإنما من أقاربه بداية من الدرجة الثانية.

حالات وقف معاش تكافل وكرامة

يوقف معاش تكافل وكرامة 2023 في عدة حالات، على رأسها مايلي :

1- ثبوت طالب المساعدة أو المتقدم للحصول والاستفادة من معاش تكافل وكرامة تقديمه لبيانات غير صحيحة في طلب الخدمة، ويوقف المعاش على الفور، حتى وإن كان قد حصل عليه واستفاد منه شهريا.

2- قدم بيانات غير صحيحة عن حالته المالية والاجتماعية، من أجل الحصول على معاش تكافل وكرامة 2023.

3- أغفل مصدرا من دخله، وكان سببا في حصوله على مبالغ لا يستحقها من معاش تكافل وكرامة.