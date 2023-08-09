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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

القصة القصيرة وشخصيات المكان في ورشة عمل بثقافة جنوب سيناء

صدى البلد

عقد بقصر ثقافة طور سيناء  ورشة عمل ادبية بعنوان " كتابة القصة القصيرة " ضمن البرنامج الصيفي " ثقافتنا فى اجازتنا " والذى تنفذه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيونى ، بجميع المواقع الثقافية بالمحروسة . 

وأشرف على فعاليات الورشة إدارة الشؤون الثقافية بفرع ثقافة جنوب سيناء إدارة أحمد فريج ، وتحدث خلالها القاص حسام خلف الله عضو نادي الأدب المركزى ، عن كيفية كتابة القصة القصيرة الناجحة ، متطرق لأهمية الشخصيات والمكان والزمان والنسيج القصصى فى وصف القصة القصيرة ، فى حضور الأديب الناقد محمد الدسوقى عضو إتحاد كتاب مصر ، والشاعر خيرى عبد العزيز رئيس نادى الأدب المركزى بجنوب سيناء ، والشاعر الدكتور عبدالله حلمى ، وشيخ الشعراء الشاعر النبطى سلام مدخل، والكاتب المسرحى حسن الإمام.

كما تتطرق الورشة إلى دور الموضوع والصراع والنهاية فى تحقيق نجاح القصة القصيرة .

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