القصة القصيرة وشخصيات المكان في ورشة عمل بثقافة جنوب سيناء

عقد بقصر ثقافة طور سيناء ورشة عمل ادبية بعنوان " كتابة القصة القصيرة " ضمن البرنامج الصيفي " ثقافتنا فى اجازتنا " والذى تنفذه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيونى ، بجميع المواقع الثقافية بالمحروسة .

وأشرف على فعاليات الورشة إدارة الشؤون الثقافية بفرع ثقافة جنوب سيناء إدارة أحمد فريج ، وتحدث خلالها القاص حسام خلف الله عضو نادي الأدب المركزى ، عن كيفية كتابة القصة القصيرة الناجحة ، متطرق لأهمية الشخصيات والمكان والزمان والنسيج القصصى فى وصف القصة القصيرة ، فى حضور الأديب الناقد محمد الدسوقى عضو إتحاد كتاب مصر ، والشاعر خيرى عبد العزيز رئيس نادى الأدب المركزى بجنوب سيناء ، والشاعر الدكتور عبدالله حلمى ، وشيخ الشعراء الشاعر النبطى سلام مدخل، والكاتب المسرحى حسن الإمام.

كما تتطرق الورشة إلى دور الموضوع والصراع والنهاية فى تحقيق نجاح القصة القصيرة .