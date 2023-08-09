ترقب شديد.. باكستان على بعد خطوة من قرار تاريخي بحل البرلمان| تفاصيل

أفادت وسائل إعلامية، اليوم الأربعاء، أن هناك ترقب شديد للقرار الرئاسي الذي من المقرر أن يتم حل البرلماني الباكستاني بموجبه، وذلك بناء على التماس قدمه رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إلى رئيس الجمهورية عارف علوي.

ووفقا لوسائل الإعلام، من المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى إحالة مسألة تنظيم الانتخابات العامة إلى المحكمة العليا ولجنة الانتخابات.

وسينتج عن حل البرلمان في باكستان تشكيل حكومة انتقالية لتسيير الأعمال، بالإضافة إلى تأجيل موعد الانتخابات العامة لمدة لا تقل عن 3 أشهر قابلة للتمديد بحسب الدستور.

ومن شأن حل البرلمان قبل 3 أيام من انتهاء ولايته أن يمنح شهباز شريف وحلفاءه مزيدا من الوقت للاستعداد لما يُتوقع أن يكون معركة انتخابية حامية مع الحزب الذي يقوده رئيس الوزراء المخلوع السابق عمران خان.