السعودية.. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان باكستان في ضحايا حادث القطار

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء، لـ رئيس جمهورية باكستان الإسلامية الرئيس عارف علوي، في ضحايا حادث خروج قطار عن مساره بإقليم السند في جنوب باكستان، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

ووفقا لـ وزارة الخارجية السعودية في بيان صادر عنها، نقلا عن خادم الحرمين الشريفين: "علمنا بنبأ حادث خروج قطار عن مساره بإقليم السند في جنوب باكستان، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة، لنسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتغمّد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم وشعب جمهورية باكستان الإسلامية من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب".

كما بعث ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لـ رئيس جمهورية باكستان الإسلامية الرئيس الدكتور عارف علوي، في ضحايا حادث خروج قطار عن مساره بإقليم السند في جنوب باكستان.

وقال ولي العهد: "تلقيت نبأ حادث خروج قطار عن مساره بإقليم السند في جنوب باكستان، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، إنه سميع مجيب".