انزلاقات وهبوط وانهيارات.. هل يتم تفريغ سد النهضة بعد الوصول للملء الرابع؟ «فيديوجراف»

مخاوف انهيار سد النهضة .. السلطات الإثيوبية تتعنت في مسألة مفاوضات سد النهضة، وتصر على الاستمرار في ملء السد، ومن المتوقع أن يستمر موعد الملء الرابع حتى منتصف شهر سبتمبر المقبل في حال أن منسوب الممر الأوسط 625 م.

مخاوف انهيار سد النهضة

مركز (جي.إف.زد) الألماني لأبحاث علوم الأرض، ذكر أمس الثلاثاء أن زلزالا قوته 5.5 درجة هز إثيوبيا، وأوضح المركز أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات.

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