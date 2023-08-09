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رئيس التحرير
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انزلاقات وهبوط وانهيارات.. هل يتم تفريغ سد النهضة بعد الوصول للملء الرابع؟ «فيديوجراف»

مخاوف من انهيار سد
مخاوف من انهيار سد النهضة

مخاوف انهيار سد النهضة .. السلطات الإثيوبية تتعنت في مسألة مفاوضات سد النهضة، وتصر على الاستمرار في ملء السد، ومن المتوقع أن يستمر  موعد الملء الرابع حتى منتصف شهر سبتمبر  المقبل في حال أن منسوب الممر الأوسط 625 م. 

مخاوف انهيار  سد النهضة 

مركز (جي.إف.زد) الألماني لأبحاث علوم الأرض، ذكر أمس الثلاثاء أن زلزالا قوته 5.5 درجة هز إثيوبيا، وأوضح المركز أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات.

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للمزيد حول مخاوف انهيار سد النهضة في إثيوبيا وموعد الملء الرابع لـ سد النهضة وتعنت إثيوبيا في مفاوضات سد النهضة مع مصر والسودان شاهد الفيديوجراف التالي:

سد النهضة انهيار سد النهضة الملء الرابع موعد الملء الرابع اثيوبيا

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